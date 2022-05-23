В Третьяковку вернули поврежденное вандалом полотно Репина

В Третьяковку вернули ранее поврежденное полотно Репина «Иван грозный и его сын Иван»

В Третьяковскую галерею вернули полотно Ильи Репина «Иван грозный и его сын Иван», ранее поврежденное вандалом. Об этом сообщает РИА Новости.

Реставрация картины длилась четыре года и наконец была завершена. «То, что вы видите сегодня, это результат четырех лет работы, которая была направлена не только на компенсацию серьезнейших утрат в результате нападения, но также у этой картины были серьезные хронические проблемы с сохранностью», — сказала гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел вечером 25 мая 2018 года перед самым закрытием музея. Посетитель Игорь Подпорин прорвался в пустой зал Ильи Репина и ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну картины «Иван грозный и сын его Иван». В результате холст был порван в трех местах, кроме того, пострадала авторская художественная рама.

Вандал объяснил свой поступок тем, что «в картине все ложь», а также пожаловался на давление со стороны «всех», в том числе сотрудников Третьяковки. Его приговорили к 2,5 года колонии.