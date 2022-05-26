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Спорт

Слуцкий назвал причину вылета «Рубина» из РПЛ

Тренер Слуцкий заявил, что «Рубин» сильно зависел от легионеров и поэтому вылетел из РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причину вылета клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Уткина.

Тренер рассказал, что команда вложила весь бюджет в иностранных футболистов и сильно от них зависела. «В каждом матче у нас их было семь, когда их всего восемь. Это железно игроки стартового состава. Игроки, которые от нас ушли, провели 93 матча. Легионеры участвовали в 82 процентах забитых мячей», — пояснил он.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Слуцкий продолжит работу в казанском клубе. Он подчеркнул, что сделал правильный выбор, пригласив специалиста. Функционер посчитал, что нельзя привязывать результаты сезона-2021/2022 к компетенции тренера.

«Рубин» вылетел из РПЛ после 19 сезонов выступлений в элите российского футбола. В следующем сезоне команда будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Из-за санкций в отношении российского футбола весной клуб покинули шесть легионеров.

Дарья Коршунова
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