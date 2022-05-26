Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Борисов рассказал о результатах «Роскосмоса» в импортозамещении

Борисов назвал положение «Роскосмоса» по импортозамещению лучшим, чем в других отраслях

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

«Роскосмос» оказался в лучшем положении по импортозамещению, чем другие российские отрасли. Результаты госкорпорации в этом вопросе в ходе саммита «Промышленная политика в новых реалиях» назвал вице-премьер России Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Мы не испытываем такого дефицита, как в других отраслях», — рассказал чиновник.

Вице-премьер напомнил, что Советский Союз всю космическую технику изготавливал из собственных комплектующих, которые были достаточно конкурентоспособными для своего времени. Тем не менее после перестройки российская космическая отрасль стала использовать много готовых западных решений.

«Наступил 2014 год, нам практически одномоментно обрезали поставку всех необходимых компонентов, в первую очередь радиационно стойких, а без этого нельзя создать космическую группировку. Конечно, нам пришлось серьезные усилия предпринять. Они дают сегодня результаты», — отметил вице-премьер.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что представители Европейского космического агентства (ЕКА) пытаются разрушить связи госкорпорации с зарубежными партнерами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Европейские страны передали Украине штурмовики Су-25
Российский генерал назвал главную силу Украины
Черные риелторы утопили в реке россиянку и сожгли ее мужа ради квартиры
Польша отменит бесплатный проезд для украинцев
Экс-президента Молдавии отправили под домашний арест
Юрий Куклачев отреагировал на информацию об отъезде из России
Бузова вновь станцевала у пилона и вызвала споры в сети
Борисов рассказал о результатах «Роскосмоса» в импортозамещении
В «Макдоналдс» назвали сроки открытия в России под новым брендом
В России появилась интерактивная карта с земельными участками за рубль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.