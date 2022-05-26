Глава УЕФА усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки

Президент УЕФА Александер Чеферин усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки. Его слова приводит Sky Sport Italia.

«Мы все недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Поэтому сейчас сложно предположить, что произойдет. Пока ничего нельзя сказать», — заявил Чеферин. Он подчеркнул, что жаль и украинских, и российских футболистов, так как они стали заложниками ситуации. Глава УЕФА добавил, что сделает все возможное для выступлений украинских команд.

11 мая Чеферин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов. Он заявил, что из-за этой ситуации у него разбито сердце.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в следующем сезоне.