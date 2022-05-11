Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Енисей
Кубок России|1/2 финала
Ницца
Сегодня
20:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|36-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Лестер Сити
Сегодня
21:45 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Флорида Пантерз
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Спорт

Глава УЕФА рассказал о разбитом из-за отстранения российских спортсменов сердце

Глава УЕФА Чеферин заявил, что его сердце разбито из-за отстранения российских футболистов
Александер Чеферин

Александер Чеферин. Фото: Jan Huebner / Voigt / Globallookpress.com

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов. Его слова приводятся в Twitter организации.

«Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда игроки, тренеры и болельщики не могут ничего поделать со своей страстью и с их мечтами, это разбивает мне сердце», — заявил он. Чеферин подчеркнул, что когда УЕФА отказался от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл от этого. По его словам, это опасный прецедент.

Ранее Чеферин рассказал, что ему было больно принимать решение о наказании для россиян, но поступить иначе было невозможно. «Плохо, что футболисты страдают из-за этого. Но, с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь», — отметил он.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в следующем сезоне. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный
Оценено будущее Rutube после хакерской атаки
Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области
Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Полковника СКР осудили за пьяную езду и уволили с работы
Автоюрист оценил идею ограничить скорость электросамокатов в России
Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа
В России назвали лучший способ защиты Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.