Глава УЕФА рассказал о разбитом из-за отстранения российских спортсменов сердце

Глава УЕФА Чеферин заявил, что его сердце разбито из-за отстранения российских футболистов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов. Его слова приводятся в Twitter организации.

«Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда игроки, тренеры и болельщики не могут ничего поделать со своей страстью и с их мечтами, это разбивает мне сердце», — заявил он. Чеферин подчеркнул, что когда УЕФА отказался от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл от этого. По его словам, это опасный прецедент.

Ранее Чеферин рассказал, что ему было больно принимать решение о наказании для россиян, но поступить иначе было невозможно. «Плохо, что футболисты страдают из-за этого. Но, с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь», — отметил он.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в следующем сезоне. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.