Глава УЕФА высказался о санкциях в отношении России

Глава УЕФА Чеферин рассказал, что ему было больно вводить санкции в отношении России

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался о санкциях, введенных в отношении России. Об этом сообщает AS.

Функционер заявил, что ему было больно принимать решение о наказании для россиян, но поступить иначе было невозможно. «Плохо, что футболисты страдают из-за этого. Но, с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь. Нужно покончить с этим безумием как можно скорее», — отметил Чеферин.

2 мая УЕФА принял решения об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.