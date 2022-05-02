В РФС прокомментировали отстранение российских сборных и клубов от турниров

В РФС заявили о несогласии с решением УЕФА об отстранении российских сборных и клубов

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали отстранение сборных и клубов от международных турниров. Заявление пресс-службы РФС приводит РИА Новости.

В РФС выразили категорическое несогласие с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — заявили в организации.

Ранее 2 мая УЕФА принял решения об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.

