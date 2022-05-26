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Белый дом заявил о надеждах избежать серьезного влияния «дефолта» России на США

Белый дом: США ожидают минимального воздействия на экономику в случае «дефолта» России

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

США ожидают минимального воздействия на американскую и мировую экономику в случае «дефолта» России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По ее словам, Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции. Представитель Белого дома уточнила: в Вашингтоне считают, что удастся избежать серьезных проблем. «Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет минимальным», — отметила она.

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Ранее Соединенные Штаты решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего государственного долга. Управление по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства не будет возобновлять положения генеральной лицензии №9С.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что отказ Минфина США продлевать лицензию на обслуживание госдолга формально не является дефолтом.

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Марина Совина
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