Раскрыто будущее Call of Duty на PlayStation

Инсайдер Том Хендерсон: Call of Duty будет выходить на PlayStation до 2026 года

Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл будущее игровой серии Call of Duty на консолях PlayStation. Об этом специалист рассказал в своем Twitter.

Опираясь на собственные данные, Хендерсон сообщил о будущих играх серии Call of Duty для платформы PlayStation. Инсайдер прокомментировал информацию на фоне будущего приобретения Activision Microsoft. По его словам, американская студия выпустит еще как минимум три игры для PS.

По словам автора, это будут Modern Warfare II, Warzone 2 и неназванный тайтл от студии Treyarch. «Если Microsoft выполнит договоренности по сделке с Sony, о чем они заявляли, ничего не должно измениться до 2025-2026 годов», — подчеркнул инсайдер. Том Хендерсон не назвал точной даты окончания сотрудничества, так как сроки выхода последнего тайтла неизвестны.

Информация от Хендерсона не противоречит отчету игрового журналиста Джейсона Шрайера, который в начале года говорил о том, что Activision будет выпускать игры серии Call of Duty на PlayStation как минимум до 2023 года.

В конце января руководитель Xbox Фил Спенсер пообещал, что Microsoft не будет препятствовать выходу новых игр Call of Duty на консолях Sony. «Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие соглашения после покупки Activision Blizzard», — отметил Спенсер. Microsoft анонсировала приобретение студии 18 января.