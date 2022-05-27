Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыто будущее Call of Duty на PlayStation

Инсайдер Том Хендерсон: Call of Duty будет выходить на PlayStation до 2026 года

Кадр: Call of Duty

Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл будущее игровой серии Call of Duty на консолях PlayStation. Об этом специалист рассказал в своем Twitter.

Опираясь на собственные данные, Хендерсон сообщил о будущих играх серии Call of Duty для платформы PlayStation. Инсайдер прокомментировал информацию на фоне будущего приобретения Activision Microsoft. По его словам, американская студия выпустит еще как минимум три игры для PS.

По словам автора, это будут Modern Warfare II, Warzone 2 и неназванный тайтл от студии Treyarch. «Если Microsoft выполнит договоренности по сделке с Sony, о чем они заявляли, ничего не должно измениться до 2025-2026 годов», — подчеркнул инсайдер. Том Хендерсон не назвал точной даты окончания сотрудничества, так как сроки выхода последнего тайтла неизвестны.

Информация от Хендерсона не противоречит отчету игрового журналиста Джейсона Шрайера, который в начале года говорил о том, что Activision будет выпускать игры серии Call of Duty на PlayStation как минимум до 2023 года.

В конце января руководитель Xbox Фил Спенсер пообещал, что Microsoft не будет препятствовать выходу новых игр Call of Duty на консолях Sony. «Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие соглашения после покупки Activision Blizzard», — отметил Спенсер. Microsoft анонсировала приобретение студии 18 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР
Врач предупредил об опасности для глаз сна в контактных линзах
Гузеева вернулась в Россию
Объяснен интерес Джонсона к созданию союза против России
В США изучат возможность отправки военных для защиты посольства в Киеве
Назван самый важный критерий хорошего резюме
Производитель косметики Wella ушел из России
Раскрыто будущее Call of Duty на PlayStation
Названо число поврежденной техники из-за обстрелов ВСУ Белгородской области
США отказались применять оружие для разблокирования Одессы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.