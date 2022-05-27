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Шольц призвал «разоблачить нарратив» Путина о коллективном Западе

Канцлер ФРГ Шольц призвал «разоблачить нарратив» Путина о коллективном Западе
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: IMAGO / Jens Schulze / Globallookpress.com

На фоне грядущего продовольственного кризиса нужно «разоблачать нарратив» президента России Владимира Путина о «коллективном Западе», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит агентство DPA.

По мнению Шольца, Путин стремится переложить ответственность за продовольственный кризис, вызванный, как считает канцлер, событиями на Украине, на тех, кто поддерживает Киев. «Он нашел для этого подходящую формулировку. Он всегда говорит о нас как о коллективном Западе», — заявил Шольц.

Канцлер выразил мнение, что под этим термином российский лидер имеет в виду своих врагов, против которых он хочет вступить в союз со всеми другими странами. Шольц также заметил, что в сложившихся реалиях важно рассматривать страны Глобального Юга — недавно индустриализованные или находящиеся в процессе индустриализации государства — как равных.

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Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине. В свою очередь специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заметил, что голод угрожает 94 странам.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что их санкции стали одной из главных причин нарушения продовольственных поставок, что обострило кризис. Министр обратил внимание на то, что глобальный продовольственный кризис начался задолго до спецоперации на Украине.

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Алина Гончарова
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