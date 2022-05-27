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Итальянские самодвижущиеся гаубицы заметили на Украине

Украина получила итальянские самодвижущиеся гаубицы FH70

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Украинские артиллеристы получили самодвижущиеся буксируемые гаубицы FH70 калибра 155 миллиметров. Артиллерийские системы поставила Италия, пишет «Российская газета».

Отмечается, что украинские подразделения применяют полученные орудия, которые впервые приняли на вооружение в 1978 году, в боях. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет 24 километра. Расчет из восьми человек обеспечивает скорострельность до шести выстрелов в минуту.

Разработку FH70 начали в 1969 году. Над проектом работали специалисты из Великобритании, Германии и Италии. Гаубица получила вспомогательную силовую установку Volkswagen, которая позволяет орудию передвигаться самостоятельно со скоростью до 16 километров в час.

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Даниил Иринин
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