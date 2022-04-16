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В России рассказали о наиболее дальнобойном оружии ВСУ

Военный обозреватель Антон Лавров рассказал о наиболее дальнобойном оружии ВСУ

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Наиболее дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются старые советские тактические ракетные комплексы «Точка-У», пишет в «Известиях» военный обозреватель Антон Лавров.

«Дальность 120-140 километров позволяет им дотягиваться до многих важных военных целей и объектов критической гражданской инфраструктуры в приграничных районах», — напоминает автор.

По его данным, «в распоряжении ВСУ остались ракеты только модификации с кассетной боевой частью», которыми «нельзя разрушить мост или повредить защитную оболочку ядерного реактора», но можно атаковать «склады боеприпасов, стоянки техники, нефтехранилища и порты».

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Лавров уверен, что хорошей защитой от ударов «Точка-У» являются современные системы противовоздушной и противоракетной обороны вроде С-300В4 и С-400 «Триумф», которые «способны прикрыть сразу большую территорию в радиусе нескольких десятков километров от своих позиций».

В апреле РИА Новости заметили, что фотографии, которые западные журналисты сделали с разрешения Киева, доказывают, что упавшая на вокзал в Краматорске ракета «Точка-У» была украинской.

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Иван Потапов
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