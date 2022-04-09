Упавшая в Краматорске «Точка-У» оказалась из одной серии с ракетами ВСУ

Упавшая в Краматорске «Точка-У» оказалась из одной серии с другими ракетами ВСУ

Фотографии, которые западные журналисты сделали с разрешения Киева, доказывают, что упавшая на вокзал в Краматорске ракета «Точка-У» была украинской. Об этом пишут РИА Новости.

Агентство указывает, что номер ракеты Ш91579, появившийся в сети, принадлежит той же серии, которой украинские войска обстреливали города ранее. В частности, Ш91565 и Ш91566 были еще в 2015 году выпущены по Алчевску и Логвиново, а Ш915611 и Ш915516 — в 2022 году по Бердянску и Мелитополю.

Инцидент с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударила «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией, а Вооруженные силы РФ не проводили каких-либо операций в этом районе.