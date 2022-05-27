Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Латвия отказалась отзывать посла из России

Латвия заявила, что сократит дипмиссию, но не будет отзывать посла из России
Эдгарс Ринкевичс

Эдгарс Ринкевичс. Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Латвия отказалась отзывать своего посла из России. Об этом заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

«Нет, мы этого делать не будем, так же, как этого не делают и другие страны — члены Европейского Союза, по одной причине: мы по-прежнему видим необходимость согласования на уровне послов ЕС и НАТО действий и в Москве», — пояснил Ринкевичс.

Он добавил, что Латвия сокращает свою дипмиссию в РФ — с 1 июля остановит работу консульский отдел посольства в Калининграде. Как сказано на сайте латвийского посольства, с 30 мая в Калининграде прекратится предоставление консульских услуг и прием визовых заявок.

Ринкевичс призвал продолжать санкционную политику в отношении России, оказывать военную помощь Украине и предоставить ей статус кандидата в ЕС.

17 мая Латвия закрыла консульства в Санкт-Петербурге и Пскове. 23 мая Литва отозвала полномочия своего посла в России.

В конце апреля парламент Латвии признал геноцидом российскую спецоперацию на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии
Топ-менеджера Microsoft обвинили в просмотре VR-порно при сотрудниках
Netflix стал недоступен для российских пользователей
Украинский генерал заявил о преимуществе России в Донбассе
Российский педагог в целях воспитания заставила детсадовцев избивать сверстника
Пенсионерка в Подмосковье лишилась 4,5 миллиона рублей после вызова сантехника
Миллионерша заставила бывшего мужа мыть туалет ради экономии на уборщице
В Госдуме объяснили переход Херсона и Запорожья на российский телефонный код
Цыганка показала платье с 50 тысячами кристаллов Swarovski и обрела славу в сети
Россияне поучаствуют в крупнейшем флешмобе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.