Латвия отказалась отзывать посла из России

Латвия заявила, что сократит дипмиссию, но не будет отзывать посла из России

Латвия отказалась отзывать своего посла из России. Об этом заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

«Нет, мы этого делать не будем, так же, как этого не делают и другие страны — члены Европейского Союза, по одной причине: мы по-прежнему видим необходимость согласования на уровне послов ЕС и НАТО действий и в Москве», — пояснил Ринкевичс.

Он добавил, что Латвия сокращает свою дипмиссию в РФ — с 1 июля остановит работу консульский отдел посольства в Калининграде. Как сказано на сайте латвийского посольства, с 30 мая в Калининграде прекратится предоставление консульских услуг и прием визовых заявок.

Ринкевичс призвал продолжать санкционную политику в отношении России, оказывать военную помощь Украине и предоставить ей статус кандидата в ЕС.

17 мая Латвия закрыла консульства в Санкт-Петербурге и Пскове. 23 мая Литва отозвала полномочия своего посла в России.

В конце апреля парламент Латвии признал геноцидом российскую спецоперацию на территории Украины.