Парламент Латвии признал геноцидом спецоперацию на Украине

Сейм Латвии признал российскую спецоперацию геноцидом против украинского народа

Парламент Латвии признал геноцидом специальную военную операцию, которую Россия 24 февраля начала на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейм в четверг, 21 апреля, единогласно принял заявление, в котором признает, что Россия совершает геноцид против украинского народа», — сообщили в пресс-службе парламента.

Латвийские депутаты призвали евроатлантическое сообщество ввести комплексные санкции против России и Белоруссии, в частности, немедленно прекратить импорт российских нефти и газа в Европейский союз. Сейм также выступил за оказание военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украине.

В середине апреля президент США Джо Байден назвал политику российского лидера Владимира Путина в отношении Украины геноцидом. По мнению Байдена, Путин «пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление главы США неприемлемым. Он добавил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».