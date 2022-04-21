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Парламент Латвии признал геноцидом спецоперацию на Украине

Сейм Латвии признал российскую спецоперацию геноцидом против украинского народа

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Парламент Латвии признал геноцидом специальную военную операцию, которую Россия 24 февраля начала на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейм в четверг, 21 апреля, единогласно принял заявление, в котором признает, что Россия совершает геноцид против украинского народа», — сообщили в пресс-службе парламента.

Латвийские депутаты призвали евроатлантическое сообщество ввести комплексные санкции против России и Белоруссии, в частности, немедленно прекратить импорт российских нефти и газа в Европейский союз. Сейм также выступил за оказание военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украине.

В середине апреля президент США Джо Байден назвал политику российского лидера Владимира Путина в отношении Украины геноцидом. По мнению Байдена, Путин «пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление главы США неприемлемым. Он добавил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».

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Алевтина Запольская
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