Президент Литвы отозвал полномочия посла республики в России

Президент Литвы Науседа подписал декрет об отзыве де-юре полномочий посла в России

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет об отзыве де-юре полномочий посла республики в России Эйтвидаса Баярунаса. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает ТАСС.

Отмечается, что полномочия посла республики в России прекращаются 1 июня по представлению правительства и с согласия комитета литовского Сейма по внешней политике.

Литовский дипломат был отозван из России еще в апреле после того, как Вильнюс решил понизить уровень дипломатического представительства с Москвой. Тогда же правительство Литвы предписало покинуть республику российскому послу Алексею Исакову.