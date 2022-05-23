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Президент Литвы отозвал полномочия посла республики в России

Президент Литвы Науседа подписал декрет об отзыве де-юре полномочий посла в России
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: M. Popow / imago-images.de / Globallookpress.com

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет об отзыве де-юре полномочий посла республики в России Эйтвидаса Баярунаса. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает ТАСС.

Отмечается, что полномочия посла республики в России прекращаются 1 июня по представлению правительства и с согласия комитета литовского Сейма по внешней политике.

Литовский дипломат был отозван из России еще в апреле после того, как Вильнюс решил понизить уровень дипломатического представительства с Москвой. Тогда же правительство Литвы предписало покинуть республику российскому послу Алексею Исакову.

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Георгий Нестеров
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