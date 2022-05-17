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Латвия закрыла консульства в Петербурге и Пскове

Посол Риекстиньш: диппредставительства Латвии в Петербурге и Пскове прекратили работу

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Дипломатические представительства Латвии, работавшие в Санкт-Петербурге и Пскове, закрыты, сообщил в Twitter посол страны в России Марис Риекстиньш.

«Работа консульства в Пскове и генерального консульства в Санкт-Петербурге прекращена», — заявил он. По его словам, предоставление консульских услуг осуществляется посольством Латвии в Москве.

Ранее сообщалось, что власти Литвы отзывают посла Эйтвидаса Баярунаса из России и закрывают генеральное консульство в Санкт-Петербурге. В проекте постановления правительства страны говорилось, что Баярунас прекратит выполнять свои обязанности с 1 июня.

20 апреля в литовской Клайпеде закрылось генеральное консульство России. Кроме того, в МИД республики предписали российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

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Марина Совина
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