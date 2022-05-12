Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Литва отзовет посла из России и закроет консульство в Петербурге

Власти Литвы сообщили об отзыве посла из России и закрытии консульства в Санкт-Петербурге
Эйтвидас Баярунас

Эйтвидас Баярунас. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти Литвы отзывают посла Эйтвидаса Баярунаса из России и закрывают генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства страны.

Отмечается, что Баярунас прекратит выполнять свои обязанности с 1 июня. С 7 июня будет ликвидировано генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге.

21 апреля российское правительство закрыло консульства стран Прибалтики в Санкт-Петербурге и Пскове. В МИД РФ пояснили, что решение было принято на основе принципа взаимности и в ответ на «военную помощь киевскому режиму».

За день до этого в литовской Клайпеде закрылось генеральное консульство России. Кроме того, в МИД республики предписали российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Госдеп исключил возможность поставок ядерного оружия на Украину
Европа решила отказаться от топливных автомобилей к 2035 году
Бывшего начальника СИЗО осудят за коррупцию в Костромской области
Украина продолжит мешать поставкам российского газа в Европу
Клиентка сбежала от тату-мастера в середине сеанса из-за его комментариев
Россиянин попытался сделать селфи в горах Сочи и был унесен рекой
В Британии рассказали о покупке советской и российской техники для Украины
Названа цель поднятия в воздух самолетов Судного дня США
Главврач российской больницы подвергся пыткам утюгом из-за денег
МВД объявило в розыск подозреваемых в афере под видом игры на криптобирже
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.