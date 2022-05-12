Литва отзовет посла из России и закроет консульство в Петербурге

Власти Литвы сообщили об отзыве посла из России и закрытии консульства в Санкт-Петербурге

Власти Литвы отзывают посла Эйтвидаса Баярунаса из России и закрывают генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства страны.

Отмечается, что Баярунас прекратит выполнять свои обязанности с 1 июня. С 7 июня будет ликвидировано генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге.

21 апреля российское правительство закрыло консульства стран Прибалтики в Санкт-Петербурге и Пскове. В МИД РФ пояснили, что решение было принято на основе принципа взаимности и в ответ на «военную помощь киевскому режиму».

За день до этого в литовской Клайпеде закрылось генеральное консульство России. Кроме того, в МИД республики предписали российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.