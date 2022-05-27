Футболист «Реала» рассказал о готовности пожертвовать женой ради победы в ЛЧ

Игрок «Реала» Вальверде пошутил, что готов пожертвовать женой ради победы в Лиге чемпионов

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, чем готов пожертвовать ради победы в Лиге чемпионов. Его слова приводит AS.

«За победу я готов отдать многое. Все, кроме сына. Может быть, свою жену», — пошутил Вальверде. Хавбек подчеркнул, что это уникальный трофей для любого игрока в мире, и выразил надежду, что испанская команда сможет его завоевать.

В финале турнира 28 мая «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Встреча, которая должна была пройти в Санкт-Петербурге, была перенесена во Францию и состоится на парижском стадионе «Стад де Франс».

26 мая сообщалось, что «Реал» четвертый год подряд стал самым дорогим клубом Европы. Стоимость испанской команды оценивается в 3,18 миллиарда евро.