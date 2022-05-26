Стали известны самые дорогие клубы Европы

Мадридский «Реал» четвертый год подряд стал самым дорогим клубом Европы

Аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы. Статистика доступна на сайте Football Benchmark.

Возглавил рейтинг мадридский «Реал», стоимость которого оценивается в 3,18 миллиарда евро. Испанский клуб стал самым дорогим в Европе четвертый год подряд.

В топ-3 вошли «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Команды отметились показателями в 2,88 и 2,81 миллиарда евро соответственно. В сравнении с прошлогодним рейтингом клубы поменялись местами.

В десятку рейтинга также вошли мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм» и «Ювентус». В составе ПСЖ выступает самый дорогой футболист мира, нападающий Килиан Мбаппе. Трансферная стоимость игрока оценивается в 160 миллионов евро.

