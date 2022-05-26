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Спорт

Стали известны самые дорогие клубы Европы

Мадридский «Реал» четвертый год подряд стал самым дорогим клубом Европы

Фото: Susana Vera / Reuters

Аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы. Статистика доступна на сайте Football Benchmark.

Возглавил рейтинг мадридский «Реал», стоимость которого оценивается в 3,18 миллиарда евро. Испанский клуб стал самым дорогим в Европе четвертый год подряд.

В топ-3 вошли «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Команды отметились показателями в 2,88 и 2,81 миллиарда евро соответственно. В сравнении с прошлогодним рейтингом клубы поменялись местами.

В десятку рейтинга также вошли мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм» и «Ювентус». В составе ПСЖ выступает самый дорогой футболист мира, нападающий Килиан Мбаппе. Трансферная стоимость игрока оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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