Теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Хачанов обыграл британца Норри и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин обыграл 11-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча продолжалась три часа 37 минут и завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4. Следующий матч Хачанов проведет 30 мая против испанца Карлоса Алькараса.

Борьбу на Открытом чемпионате Франции продолжают также россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. В матче третьего круга 28 мая они встретится с сербом Миомиром Кецмановичем и чилийцем Кристианом Гариным соответственно.

Ранее 27 мая Рублева оштрафовали на восемь тысяч долларов за неспортивное поведение в матче первого круга против Сун-Ву Квона из Южной Кореи. После проигранного первого сета россиянин ударил мячом, который после отскока едва не попал в голову человеку из обслуживающего персонала. В результате у мужчины с головы слетела кепка. После матча теннисист извинился за свое поведение, и объяснил, что в тот момент потерял рассудок.