Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
110:111
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
Сегодня
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

Теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Хачанов обыграл британца Норри и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Фото: Jean Catuffe / Dppi / Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин обыграл 11-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча продолжалась три часа 37 минут и завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4. Следующий матч Хачанов проведет 30 мая против испанца Карлоса Алькараса.

Борьбу на Открытом чемпионате Франции продолжают также россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. В матче третьего круга 28 мая они встретится с сербом Миомиром Кецмановичем и чилийцем Кристианом Гариным соответственно.

Ранее 27 мая Рублева оштрафовали на восемь тысяч долларов за неспортивное поведение в матче первого круга против Сун-Ву Квона из Южной Кореи. После проигранного первого сета россиянин ударил мячом, который после отскока едва не попал в голову человеку из обслуживающего персонала. В результате у мужчины с головы слетела кепка. После матча теннисист извинился за свое поведение, и объяснил, что в тот момент потерял рассудок.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
РПЦ ответила на решение Украинской православной церкви о полной независимости
Политолог рассказал о разногласиях между Макроном и Джонсоном по Украине
Путин рассказал о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах
Теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Футболист «Реала» рассказал о готовности пожертвовать женой ради победы в ЛЧ
Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
На Украине сообщили о попытке Порошенко выехать в Польшу
Глава Роспотребнадзора оценила риски завоза оспы обезьян в Россию
Янукович рассказал о вжившемся в роль националиста Зеленском
В Совфеде рассказали о причине приостановки переговоров России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.