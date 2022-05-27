Рублева оштрафовали на «Ролан Гаррос»

Рублева оштрафовали на восемь тысяч долларов за неспортивное поведение на «Ролан Гаррос»

Российского теннисиста Андрея Рублева наказали за неспортивное поведение на «Ролан Гаррос». Об этом сообщил в Twitter журналист Бен Ротенберг.

Спортсмена оштрафовали за инцидент в матче первого круга против Сун-Ву Квона из Южной Кореи. После проигранного первого сета Рублев ударил мячом, который после отскока едва не попал в голову человеку из обслуживающего персонала. В результате у мужчины с головы слетела кепка. После матча теннисист извинился за свое поведение, и объяснил, что в тот момент потерял рассудок.

Рублев продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции 28 мая. В матче третьего круга он встретится с чилийцем Кристианом Гариным.

26 мая румынская теннисистка Ирина Бегу во время матча второго круга «Ролан Гаррос» против россиянки Екатерины Александровой (6:7 (3:7), 6:3, 6:4) попала ракеткой в ребенка. В третьем сете Бегу бросила ракетку на корт, однако она отскочила и попала в зрителя на трибуне. В результате инцидента мальчик заплакал, его успокаивали сидящие рядом люди и сама спортсменка. Судья остановил игру и сделал предупреждение теннисистке, однако не стал ее дисквалифицировать. После Бегу была оштрафована на десять тысяч долларов.