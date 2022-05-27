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Спорт

Рублева оштрафовали на «Ролан Гаррос»

Рублева оштрафовали на восемь тысяч долларов за неспортивное поведение на «Ролан Гаррос»

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Российского теннисиста Андрея Рублева наказали за неспортивное поведение на «Ролан Гаррос». Об этом сообщил в Twitter журналист Бен Ротенберг.

Спортсмена оштрафовали за инцидент в матче первого круга против Сун-Ву Квона из Южной Кореи. После проигранного первого сета Рублев ударил мячом, который после отскока едва не попал в голову человеку из обслуживающего персонала. В результате у мужчины с головы слетела кепка. После матча теннисист извинился за свое поведение, и объяснил, что в тот момент потерял рассудок.

Рублев продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции 28 мая. В матче третьего круга он встретится с чилийцем Кристианом Гариным.

26 мая румынская теннисистка Ирина Бегу во время матча второго круга «Ролан Гаррос» против россиянки Екатерины Александровой (6:7 (3:7), 6:3, 6:4) попала ракеткой в ребенка. В третьем сете Бегу бросила ракетку на корт, однако она отскочила и попала в зрителя на трибуне. В результате инцидента мальчик заплакал, его успокаивали сидящие рядом люди и сама спортсменка. Судья остановил игру и сделал предупреждение теннисистке, однако не стал ее дисквалифицировать. После Бегу была оштрафована на десять тысяч долларов.

Дарья Коршунова
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