Соперница россиянки Александровой на «Ролан Гаррос» попала ракеткой в ребенка

Теннисистка Бегу попала ракеткой в ребенка на трибуне во время матча «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Ирина Бегу победила россиянку Екатерину Александрову в матче второго круга «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Во время третьего сета Бегу бросила ракетку на корт, однако она отскочила и попала в ребенка, сидящего на трибуне. В результате инцидента юный зритель заплакал, его успокаивали сидящие рядом люди и сама спортсменка. Судья остановил игру и сделал предупреждение теннисистке, однако не стал ее дисквалифицировать.

На турнире продолжают выступление россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Варвара Грачева, которые уверенно обыграли соперниц в матчах второго круга. Следующие встречи теннисистки проведут 28 мая.

Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет 43,6 миллиона евро. Действующая обладательница трофея — Барбора Крейчикова из Чехии. Она уступила на старте нынешнего розыгрыша и не сможет защитить титул.