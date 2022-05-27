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В Госдуме нашли способ сделать рублевые вклады привлекательнее

Депутат Федоров предложил повысить страховые гарантии по вкладам в рублях до ₽2,8 млн

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров нашел способ сделать рублевые вклады привлекательнее — он предложил удвоить страховые гарантии для их владельцев до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на письмо Федорова главе Центрального банка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной.

Согласно предложению, увеличение страховой суммы — возвращаемых средств при наступлении страхового случая — должно распространяться на тех граждан, которые «хранят личные средства в банке исключительно в российских рублях». В настоящее время законодательство гарантирует вкладчикам возврат средств в размере до 1,4 миллиона рублей. Страхование вложений не зависит от валюты, в которой гражданин хранил деньги в банке.

На фоне западных санкций и заморозки золотовалютных резервов ЦБ ввел временные ограничения на операции с иностранной валютой и попытался остановить первоначальный отток рублевых средств в конце февраля. В частности, регулятор повысил ключевую ставку до 20 процентов, что позволило увеличить ставки по вкладам.

К началу апреля физические лица заместили часть оттока рублевых средств, который последовал за началом спецоперации, в том числе за счет конвертации валюты. Валютные ограничения, которые ЦБ вводил в марте, были смягчены в начале апреля.

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Софья Ермакова
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