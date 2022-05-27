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Захарова прокомментировала причину внесения Киссинджера в базу «Миротворца»

Захарова заявила, что Киссинджер попал в базу «Миротворца» из-за наличия интеллекта
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала причину внесения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Чтобы не мучились над формулировкой, предлагаю одну короткую фразу: "За наличие интеллекта"», — сказала Захарова. Она также подчеркнула, что такого оригинального подарка политику на 99-летие никто не сделал бы. Помимо этого, российский дипломат предположила, что на 100 лет Киссинджера включат в санкционный список США.

Ранее сообщалось, что Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке политика указано, что он «участвовал в информационной спецоперации России против Украины», а также является «соучастником преступлений российской власти». Авторы также привели краткую биографию Киссинджера и оставили ссылки на его заявления, опубликованные в российских СМИ.

До этого экс-госсекретарь США предложил Западу отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву — пойти на территориальные уступки. Переговоры между сторонами конфликта, считает он, должны возобновиться в ближайшие два месяца, иначе «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко».

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Марина Совина
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