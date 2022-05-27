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Кремль отреагировал на пророчество Жириновского о судьбе Украины

Пресс-секретарь Песков отказался комментировать пророчество Жириновского о распаде Украины

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать пророчество Владимира Жириновского о распаде Украины. По мнению пресс-секретаря президента России, сначала нужно дождаться их или выполнения, или не выполнения, передает ТАСС в пятницу, 27 мая.

Ушедший из жизни лидер ЛДПР заявлял, что что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины.

«Мы не обладаем такими компетенциями — комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения», — заявил Песков.

Жириновский узнал о начале специальной военной операции России на Украине перед своей смертью. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов также напомнил, что год назад Владимир Жириновский предсказал начало спецоперации, назвав предполагаемой датой утро 22 февраля.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 мая, ЛДПР проводит внеочередной XXXIV съезд, главным событием которого станет избрание нового председателя впервые за 32 года.

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Анна Щербакова
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