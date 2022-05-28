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Спорт

Двоюродный брат Нурмагомедова угрожал египтянину пистолетом из-за шорт

Mash: двоюродный брат Нурмагомедова угрожал египтянину в Махачкале пистолетом из-за шорт

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Камиль Амиргамзаев угрожал египтянину пистолетом из-за того, что тот прошелся по Махачкале в шортах. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

По информации источника, группа иностранных студентов из Дагестанского медицинского университета, в число которых входил египтянин Юсеф, возвращалась в общежитие после футбольного матча, не переодев форму. Амиргамзаев в агрессивной форме дал понять Юсефу, что нельзя ходить по улицам в шортах, ударил египтянина лбом и приставил ему к голове пистолет.

После этого Юсеф написал заявление в полицию. Амиргамзаев принес извинения иностранному студенту, после чего тот забрал заявление из отделения.

В ноябре 2021 года брата Нурмагомедова Усмана задержали в московском аэропорту Шереметьево. По версии правоохранителей, перед вылетом в столицу из Махачкалы его друг совершил наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Их задержали, а позднее возбудили уголовное дело. Нурмагомедов получил статус свидетеля.

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Анастасия Борисова
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Двоюродный брат Нурмагомедова угрожал египтянину пистолетом из-за шорт
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