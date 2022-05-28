Африканский футболист рассказал о душевной поездке в Воркуту

Бывший футболист «Анжи» Гаэль Ондуа рассказал, что в Воркуте душевные люди

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Гаэль Ондуа в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал о поездке в Воркуту.

«Люди там более душевные. Они простые. Я просто в шоке. Москва — мегаполис. А там ты находишься, там знают — у нас гости. Каждый хочет тебе помочь — машиной, еще чем-то. Ко мне там одна бабушка подошла и сказала: "Сынок, я первый раз вижу такой шоколад как ты. А можно тебя потрогать?" Я: "Давай, бабуля, можно"», — вспомнил африканский футболист. Он заявил, что решил поехать в Воркуту из-за просмотренного фильма, так как ему была интересна жизнь местных людей.

Ондуа родился в Камеруне, однако с детства жил в России, так как его отец работал в посольстве. За «Анжи» хавбек выступал с 2018-го по 2019-й, проведя в составе команды 25 матчей. На данный момент он играет за немецкий «Ганновер».

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