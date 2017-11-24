Африканский игрок «Спартака» посчитал нормальным давать взятки в России

Кабо-вердианский нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал об общении с полицейскими в России. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает «Чемпионат.com».

По словам форварда, российские сотрудники правопорядка могут по 30 минут без причины осматривать машину. «Бесполезно объяснять, что ты футболист и не употребляешь наркотики. Им все равно, они ничего не слышат и тупо хотят потратить твое время», — заявил Зе Луиш.

Футболист рассказал, что лучшим решением в данной ситуации становится взятка. «Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь», — отметил спортсмен.

Зе Луиш также сравнил ситуацию в России с Европой. «Есть ли что-то похожее в Португалии? Вы что, там, если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму. А в России это нормально», — добавил он.

26-летний выходец из Кабо-Верде выступал за португальские «Брагу» и «Жил Висенте». В «Спартак» нападающий попал в 2015 году. В составе московского клуба он провел 53 матча и забил 15 мячей.