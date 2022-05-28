Макрону и Шольцу сообщили о налаживающейся мирной жизни в городах Донбасса

Президент России рассказал Макрону и Шольцу про налаживание мирной жизни в Донбассе

Российский президент Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олаф Шольцу, что в городах Донбасса сейчас идет постепенное налаживание мирной жизни. Об этом в субботу, 28 мая, сообщается на официальном сайте Кремля.

В сообщении также говорится, что президент России «в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции». Путину также известно, что военные России соблюдают все нормы международного гуманитарного права на территории Украины.

Ранее в разговоре с лидером Франции и канцлером Германии российский президент сказал, что страна готова к возобновлению диалога с Украиной. 22 мая о замораживании переговоров заявлял глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Шольц и Макрон также призвали президента России к перемирию на Украине. По словам официального представителя кабмина Штеффена Хебештрайта, европейские лидеры настаивали на выводе российских войск с территории соседней страны.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.