Захарова обвинила США в провоцировании продовольственного кризиса на Украине
США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну зерна. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском "ленд-лизе". Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», — указала дипломат.
Захарова обратила внимание, что Вашингтон и Брюссель намерены за 2,5 месяца вывезти с украинской территории 20 миллионов тонн зерновых якобы для последующей транспортировки в Африку и на Ближний Восток.
«Однако в реальности зерно транспортируется на склады в Европе. Организованы железнодорожные, автомобильные и речные маршруты по его доставке в пункты назначения в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии», — заключила представитель российского МИД.
Ранее американский генерал Кристофер Каволи, назначенный в мае командующим силами НАТО в Европе, заявил, что ситуация с коммерческими судами с зерном, застрявшими на Украине, возможно, потребует военного вмешательства США. По его словам, это «может стать необходимым для того, чтобы предотвратить дестабилизацию мировых рынков».