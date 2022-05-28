Захарова обвинила США в провоцировании продовольственного кризиса на Украине

Захарова заявила, что США провоцируют кризис на Украине и лишают страну зерна

США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну зерна. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском "ленд-лизе". Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», — указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что Вашингтон и Брюссель намерены за 2,5 месяца вывезти с украинской территории 20 миллионов тонн зерновых якобы для последующей транспортировки в Африку и на Ближний Восток.

«Однако в реальности зерно транспортируется на склады в Европе. Организованы железнодорожные, автомобильные и речные маршруты по его доставке в пункты назначения в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии», — заключила представитель российского МИД.

Ранее американский генерал Кристофер Каволи, назначенный в мае командующим силами НАТО в Европе, заявил, что ситуация с коммерческими судами с зерном, застрявшими на Украине, возможно, потребует военного вмешательства США. По его словам, это «может стать необходимым для того, чтобы предотвратить дестабилизацию мировых рынков».