Захарова обвинила Киев в захвате в заложники компаний-судовладельцев

Захарова, заявила, что Киев фактически взял в заложники компании-судовладельцы

Отказавшись взаимодействовать с представителями иностранных компаний-судовладельцев, Киев фактически взял их в заложники. С таким обвинением в адрес украинских властей выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов, фактически взяв их и экипажи в заложники», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что Украина заблокировала десятки иностранных судов в порту Одессы. 21 корабль, 17 из которых принадлежат Турции, а еще 4 ходят под флагом этой страны, не может выйти из украинского порта. Украинская сторона объясняет свои действия тем, что «если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью и Одесса скоро падет».