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Корабли НАТО вошли в порт Хельсинки

Yle News: четыре военных корабля НАТО вошли в порт Хельсинки для совместных учений

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Четыре военных корабля из США, Германии и Франции вошли в порт Хернесаари в Хельсинки, американские и немецкие суда принимают участие в учениях в Балтийском море. Об этом сообщает Yle News.

Как заявил финский министр обороны Антти Кайкконен, эти визиты были запланированы несколько недель назад. В этом году ожидается еще 20 учебных мероприятий, восемь из которых — новые, ставшие частью подготовки к «серому периоду» между подачей заявки и вступлением в НАТО.

Кайкконен пояснил, что увеличение совместных тренировок является одним из способов показать приверженность Финляндии к укреплению партнерских отношений со странами альянса в процессе соискания членства в нем, поэтому «мы определенно увидим другие визиты в ближайшие месяцы». При этом министр подчеркнул, что это способствует обороноспособности Финляндии, хотя и не стало большим изменением.

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В свою очередь глава комитета по обороне парламента Петтери Орпо заявил, что проведение учений увеличивает присутствие в регионе стран-партнеров, что является частью плана по обеспечению безопасности Финляндии во время процесса вступления в НАТО. Он назвал это «сильным политическим сигналом внешнему миру».

Об отправке военных кораблей трех стран-членов НАТО — США, Франции и Германии — на учения в Хельсинки сообщалось ранее. Они прибудут туда на период с 27 по 30 мая.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. По словам главы правительства, это решение является историческим. «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — добавил глава государства.

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Марина Совина
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