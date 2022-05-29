Ольга Кормухина поддержала Рамзана Кадырова после заявлений о Польше

Певица Кормухина поддержала Рамзана Кадырова, призвавшего Польшу «перестать тявкать»

Российская певица Ольга Кормухина поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего Польшу «перестать тявкать». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Не останавливайте Рамзана! Он говорит с ними тем языком, который только и понятен им. Причем давно! Еще с той поры, когда были частью российской империи и наша царица назначала им короля», — прокомментировала Кормухина заявление главы республики в адрес Польши.

Ранее Кадыров заявил, что Польша рискует «стать былью» так же быстро, как стала страной, «если не перестанет тявкать». По его словам, сообщения западных СМИ о провальных пытках российских войск взять Донбасс являются ложными, «на деле обстановка прямо противоположная».

До этого глава Чечни призвал Польшу забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что власти страны «начали нехорошие игры» с Россией. По его мнению, если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет».

25 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил покупателям российской нефти платить пошлину, чтобы не получать преимущество по сравнению с остальными членами ЕС. По его словам, речь идет о таких странах, как Венгрия, Чехия, Словакия.