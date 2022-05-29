Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Химки
3:0
Завершен
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
1:2
Завершен
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Канада
6:1
Завершен
Чехия
ЧМ-2022|1/2 финала
Ливерпуль
0:1
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Финал
Спорт

«Ливерпуль» потребовал расследовать беспорядки перед матчем Лиги чемпионов

«Ливерпуль» потребовал расследовать беспорядки у стадиона «Стад де Франс» перед финалом ЛЧ

Фото: Telegram

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков, которые произошли возле стадиона «Стад де Франс» перед началом финального матча Лиги чемпионов (ЛЧ) против испанского «Реала». Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики "Ливерпуля" столкнулись сегодня вечером на "Стад де Франс". Это главный матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером. Мы запросили официальное расследование причин этого неприемлемого инцидента», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль Северодонецк
Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского
Родион Газманов рассказал об отношениях с отцом
«Ливерпуль» потребовал расследовать беспорядки перед матчем Лиги чемпионов
«Реал» выиграл Лигу чемпионов
В России назвали цель возможных поставок РСЗО Украине
Байдена поймали на лжи о фактах из его биографии
В российском городе загорелось предприятие по производству Sorti и AOS
Российское посольство обвинило США в демонизации Вооруженных сил России
Зеленский сообщил об отказе от советов США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.