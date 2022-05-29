«Ливерпуль» потребовал расследовать беспорядки перед матчем Лиги чемпионов

«Ливерпуль» потребовал расследовать беспорядки у стадиона «Стад де Франс» перед финалом ЛЧ

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков, которые произошли возле стадиона «Стад де Франс» перед началом финального матча Лиги чемпионов (ЛЧ) против испанского «Реала». Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики "Ливерпуля" столкнулись сегодня вечером на "Стад де Франс". Это главный матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером. Мы запросили официальное расследование причин этого неприемлемого инцидента», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут.

