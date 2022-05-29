«Реал» выиграл Лигу чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и завоевал трофей

Мадридкий «Реал» обыграл «Ливерупуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс». На 59-й минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор замкнул прострел в исполнении Федерико Вальверде. Этот гол принес «королевскому клубу» победу с минимальным счетом.

Начало матча было отложено на 36 минут из-за беспорядков перед стадионом. Многие фанаты не смогли попасть на трибуны, что спровоцировало попытки прорваться на стадион. Полиция применяла против болельщиков слезоточивый газ.

«Реал» завоевал кубок Лиги чемпионов в 14-й раз в истории. Карло Анчелотти выиграл трофей во второй раз у руля мадридцев и в четвертый раз в карьере.