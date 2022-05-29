Главный тренер «Спартака» описал эмоции от победы в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли назвал эмоции от победы в Кубке России невероятными

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями от победы в Кубке России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Эмоции невероятные, не описать восторг. Спасибо моим футболистам, мы бились за победу. Она для наших болельщиков!» — поделился специалист. Он назвал матч невероятным и сказал, что хочет насладиться тем, что происходит.

Ранее 29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и стал победителем Кубка России. На десятой минуте красно-белых вывел вперед нападающий Александр Соболев. Во втором тайме счет сравнял полузащитник Арсен Захарян. Решающий мяч забил хавбек «Спартака» Квинси Промес.

Для «Спартака» эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. Последний раз команде удавалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003. Для Ваноли это первая победа в тренерской карьере.

Финал Кубка России прошел на московском стадионе «Лужники». Матч посетило рекордное количество зрителей: за команды пришло поболеть 69 306 человек.