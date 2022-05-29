«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и стал победителем Кубка России

«Спартак» стал победителем Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. На десятой минуте красно-белых вывел вперед нападающий Александр Соболев. Во втором тайме счет сравнял полузащитник Арсен Захарян. Решающий мяч забил хавбек «Спартака» Квинси Промес. На последней добавленной минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не смог реализовать пенальти.

Для «Спартака» эта победа стала первой за 19 лет. Последний раз команде удавалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.

Финал Кубка России прошел на московском стадионе «Лужники». Матч посетило рекордное количество зрителей: за команды пришло поболеть 69 306 человек.

В Российской премьер-лиге «Спартак» занял десятое место. «Динамо» стало обладателем бронзовых медалей чемпионата страны.