«Сочи» завоевал серебро РПЛ
«Сочи» разгромил «Динамо» и завоевал серебро чемпионата России
«Сочи» разгромил московское «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Сочи» обыграл соперников из Москвы со счетом 5:1. Таким образом сочинцы завоевали серебряные медали чемпионата России. «Динамо» стало бронзовым призером сезона РПЛ.
В матче против «Динамо» хет-триком отметился Матео Кассьерра. По одному забитому мячу на свой счет записали Артур Юсупов и Кристиан Нобоа.
Чемпионом страны стал «Зенит». Команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе золото РПЛ, обыграв «Локомотив» в матче 28-го тура.