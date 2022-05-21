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«Сочи» завоевал серебро РПЛ

«Сочи» разгромил «Динамо» и завоевал серебро чемпионата России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Сочи» разгромил московское «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сочи» обыграл соперников из Москвы со счетом 5:1. Таким образом сочинцы завоевали серебряные медали чемпионата России. «Динамо» стало бронзовым призером сезона РПЛ.

В матче против «Динамо» хет-триком отметился Матео Кассьерра. По одному забитому мячу на свой счет записали Артур Юсупов и Кристиан Нобоа.

Чемпионом страны стал «Зенит». Команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе золото РПЛ, обыграв «Локомотив» в матче 28-го тура.

Николай Костюков
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