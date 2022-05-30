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Переданные Украине гаубицы AHS Krab назвали проблемными

«Российская газета» назвала переданные Украине польские САУ AHS Krab проблемными

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) AHS Krab. В конструкции польской машины используют иностранные компоненты. В публикации «Российской газеты» самоходную гаубицу назвали проблемной.

Отмечается, что изначально машину с башней от САУ AS-90 планировали построить на польском шасси UPG-NG с двигателем S-12U, но в платформе обнаружили дефекты. Из-за некачественных материалов в корпусе шасси появлялись микротрещины, а двигатель получил неэффективную систему охлаждения. Позже предприятие, которое выпускало двигатели S-12U, закрылось.

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Польский двигатель планировали заменить немецким аналогом, но размеры моторно-трансмиссионного отделения не позволяли установить новый силовой агрегат.

После этого в Польше решили приобрести шасси иностранного производства. В 2014 году для Krab выбрали шасси южнокорейской САУ K9 Thunder. Польская версия оснащена вспомогательной силовой установкой и дополнительными системами.

Башня САУ AS-90 получила орудие калибра 155 миллиметров с полуавтоматической системой заряжания, которая обеспечивает скорострельность до шести выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы Krab составляет 40 километров.

Ранее Polskie Radio со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщило, что Польша передала Украине 18 САУ ASH Krab.

Ранее в мае на Украине заметили французские самоходные артиллерийские установки CAESAR на колесном шасси.

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Даниил Иринин
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