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Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в облегающих трусах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт показала фото в трусах, сделанное во время соревнований

Фото: Chai von der Laage / Globallookpress.com

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Легкоатлетка позировала в черно-белом облегающем топе на молнии и черных спортивных трусах во время соревнований. Шмидт написала, что за неделю трижды пробежала дистанцию в 400 метров, из-за чего чувствует себя уставшей. При этом она подчеркнула, что счастлива из-за результатов. В комментариях пользователи оценили фигуру спортсменки и пожелали удачи в предстоящих соревнованиях. Снимок набрал более 170 тысяч лайков.

2 октября 2021 года Шмидт устроила для своих фанатов дефиле. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Андрей Стрельцов
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