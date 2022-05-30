Женщина влюбилась в самолет и занималась с ним сексом

Daily Mirror: 23-летняя женщина из Дортмунда рассказала о сексуальном влечении к самолету

23-летняя жительница немецкого города Дортмунд Сара Родо рассказала, что испытывает сексуальное влечение к неодушевленным предметам. Ее историю публикует Daily Mirror.

Родо утверждает, что влюбилась в самолет Boeing 737, которому дала имя Дики. По ее словам, она мечтает выйти за него замуж и даже занималась сексом с его большой игрушечной копией. Ей нравится проводить свободное время, наблюдая за самолетами, а у нее на руке — две татуировки с изображением ее «партнера».

Родо заметила влечение к неодушевленным предметам еще в подростковом возрасте. У нее были отношения и с мужчинами, однако, по ее словам, она не испытывала к ним подобных чувств. «Я заметила, что люди меня не привлекают, — рассказала женщина. — Мне не хочется с ними обниматься, не хочется интимной близости. А с вещами все по-другому, с ними мне хочется и объятий, и близости».

Немка призналась, что теперь регулярно летает по Европе, чтобы видеть Дики как можно чаще. «Когда я со своим 737-м, я на седьмом небе от счастья. Я безумно его люблю. С ним я чувствую себя в безопасности и хочу проводить с ним все свое время», — заключила она.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр, с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри, в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.

Ранее сообщалось, что студент из американского штата Флорида завел роман с мебелью из IKEA и занялся сексом с тетрисом. Он рассказал, что вступает в странные любовные отношения с неодушевленными объектами, так как находит их сексуально привлекательными.