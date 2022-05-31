Самый длинный лайнер в мире врезался в причал и попал на видео

На Ямайке самый длинный лайнер с 6687 пассажирами врезался в пирс и попал на видео

Самый длинный круизный лайнер в мире The Harmony of the Seas («Гармония морей»), принадлежащий компании Royal Caribbean, врезался в причал на Ямайке. Случившееся попало на видео, сообщает The Independent.

Инцидент произошел около 7 утра, когда лайнер длиной 362 метра попытался пришвартоваться в оживленном порту в Фалмуте — на северном побережье страны. На борту в тот момент находились 6687 пассажиров.

На кадрах видно, как дрейфующее к пирсу судно врезается в него. Также слышны крики пассажиров корабля.

Как отмечает издание, в результате произошедшего никто не пострадал. Само судно получило небольшие повреждения и продолжило круиз, сообщили в компании Royal Caribbean. Тем временем причалу, в который врезался корабль, потребовался ремонт. Его введут в эксплуатацию на следующей неделе. По предварительной версии, виновным в произошедшем мог быть портовый лоцман.

В декабре 2019 года один из крупнейших круизных лайнеров в мире врезался в бетонный причал в итальянском городе Палермо.