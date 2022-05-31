Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Платье бывшей солистки «Серебра» вызвало насмешки в соцсетях

Платье экс-участницы группы «Серебро» Ольги Серябкиной вызвало насмешки в соцсетях

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина пришла на музыкальную премию RU.TV. в необычном наряде и вызвала насмешки в соцсетях. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Светские хроники».

Для мероприятия 37-летняя знаменитость выбрала длинную облегающую юбку с воланами из тюля салатового цвета и зеленый бюстгальтер. При этом исполнительница распустила волосы, а в макияже сделала акцент на графичные черные стрелки и коричневую помаду.

Образ певицы рассмешил пользователей сети. На опубликованных мемах они сравнили подол юбки Серябкиной с листовым салатом, кистью для макияжа и мочалкой.

Раннее в мае российская поп-исполнительница Полина Гагарина вышла в свет в наряде, в каком уже появлялась на публике американская актриса Меган Фокс. Знаменитость посетила премию телеканала RU.TV в бархатном черном платье в пол люксового бренда David Koma, которое оформлено глубоким V-образным декольте и блестящей аппликацией в виде цветов на рукавах. Известно, что Фокс присутствовала в аналогичном образе на музыкальной премии Billboard Music Awards 2022, которая состоялась 15 мая в Лас-Вегасе, США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема мочегонных средств
Американская «Косатка» станет подводным минным заградителем
Меган Маркл решила помириться с отцом после многолетней ссоры
Россиян предупредили о мошеннической схеме с ЕГЭ и ОГЭ
Платье бывшей солистки «Серебра» вызвало насмешки в соцсетях
«Газпром» остановил поставки в Нидерланды
Клуб Панарина и Шестеркина вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе
Стало известно число желающих получить российский паспорт херсонцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.