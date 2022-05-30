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Полина Гагарина вышла в свет в платье с глубоким декольте как у Меган Фокс

Российская певица Полина Гагарина вышла в свет в платье David Koma как у Меган Фокс

Фото: Пресс служба Ру.тв

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина вышла в свет в откровенном платье, в каком уже появлялась на публике американская актриса Меган Фокс. Соответствующие снимки публикует Starhit.

Знаменитость посетила премию телеканала RU.TV в бархатном черном платье в пол люксового бренда David Koma, которое оформлено глубоким V-образным декольте и блестящей аппликацией в виде цветов на рукавах. Отмечается, что стоимость наряда составляет две тысячи евро (138 тысяч рублей). В качестве обуви певица выбрала туфли в тон.

Согласно материалу, Фокс присутствовала в аналогичном платье на музыкальной премии Billboard Music Awards 2022, которая состоялась 15 мая в Лас-Вегасе, США.

В январе Полина Гагарина удивила фанатов чрезмерной худобой на пляжном фото. На размещенном в сети снимке артистка запечатлена в полный рост на территории отельного комплекса на Мальдивах. Гагарина снялась в черном комплекте бикини, солнцезащитных очках и соломенной шляпе. Публикация набрала больше 106 тысяч лайков.

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Майя Пономаренко
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