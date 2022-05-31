Откровенные фото участниц голой съемки в Дубае продали за миллионы рублей

Снимки моделей, которых задержали в Дубае за голую съемку, продали за три миллиона рублей

Откровенные фотографии участниц голой съемки в Дубае продали онлайн за десятки тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хозяин квартиры, на балконе которой прошла фотосессия обнаженных моделей, Алекс Концов, создал из полученных снимков NFT и выставил на аукцион на специализированном сайте. В конечно счете основатель беттинговой и гемблинговой конторы PIN-UP Partners Алексей Риддик приобрел токен за 24 эфириума (разновидность криптовалюты — прим. «Ленты.ру»), эквивалентным 50 тысячам долларов (3 миллиона рублей).

По словам Концова, многие люди просили его продать упомянутые изображения, поэтому он рад, что таким образом молодые миллиардеры приобщаются к искусству. «Мне нравятся вещи с историей», — уточнил мужчина, который провел в тюрьме Дубая 19 дней за подозрение в подготовке секс-вечеринки.

В начале апреля 2021 года появилась информация о том, что финансист и галерист Виталий Гречин организовал фотосессию, во время которой манекенщиц снимали голыми на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Вскоре снимки были опубликованы в соцсетях и возмутили общественность, в этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдовы и Белоруссии.

Позже прокуратура Дубая приняла решение депортировать 12 задержанных манекенщиц. Участницам съемки грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей) за нарушение законов ОАЭ о приличии.