Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Откровенные фото участниц голой съемки в Дубае продали за миллионы рублей

Снимки моделей, которых задержали в Дубае за голую съемку, продали за три миллиона рублей

Фото: Christopher Pike / Reuters

Откровенные фотографии участниц голой съемки в Дубае продали онлайн за десятки тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хозяин квартиры, на балконе которой прошла фотосессия обнаженных моделей, Алекс Концов, создал из полученных снимков NFT и выставил на аукцион на специализированном сайте. В конечно счете основатель беттинговой и гемблинговой конторы PIN-UP Partners Алексей Риддик приобрел токен за 24 эфириума (разновидность криптовалюты — прим. «Ленты.ру»), эквивалентным 50 тысячам долларов (3 миллиона рублей).

По словам Концова, многие люди просили его продать упомянутые изображения, поэтому он рад, что таким образом молодые миллиардеры приобщаются к искусству. «Мне нравятся вещи с историей», — уточнил мужчина, который провел в тюрьме Дубая 19 дней за подозрение в подготовке секс-вечеринки.

В начале апреля 2021 года появилась информация о том, что финансист и галерист Виталий Гречин организовал фотосессию, во время которой манекенщиц снимали голыми на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Вскоре снимки были опубликованы в соцсетях и возмутили общественность, в этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдовы и Белоруссии.

Позже прокуратура Дубая приняла решение депортировать 12 задержанных манекенщиц. Участницам съемки грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей) за нарушение законов ОАЭ о приличии.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
ЦБ оценил сроки отмены ограничений на покупку наличной валюты
В России назвали преимущество RuTube перед YouTube
Смертельная драка с участием российских следователей попала на видео
В Совфеде оценили вероятность захвата Польшей территорий на западе Украины
Российский «Бук-М3» назван главной угрозой для беспилотников «Байрактар»
Айза назвала главную причину женских измен
Концерт Киркорова в Пятигорске отменили из-за жалоб верующих
На Украине появился новый государственный праздник
Врач объяснила высокий уровень холестерина у любителей растительного масла
Откровенные фото участниц голой съемки в Дубае продали за миллионы рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.