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Спорт

Капризов рассказал об отношении к россиянам в НХЛ

Хоккеист «Миннесоты» Капризов рассказал, что отношение к россиянам в НХЛ не изменилось

Фото: Brad Rempel-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об отношении к россиянам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что к нему и одноклубнику Дмитрию Куликову после начала спецоперации на Украине отношение не изменилось. «Местные ребята спрашивали, какие-то новости показывали. Никаких вопросов вроде не задавали. Никто со мной ничего не сделал», — подчеркнул 25-летний хоккеист.

17 мая Капризов рассказал, что американские болельщики ненавидели его в начале сезона-2021/2022. Россиянин отметил, что старался держать планку, поэтому отношение к нему улучшилось.

Капризов перешел в «Миннесоту» в 2020 году из московского ЦСКА. Хоккеист был признан лучшим новичком лиги. С красно-синими нападающий выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

Анастасия Борисова
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