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Появилась информация о названиях блюд в меню «Макдоналдс»

Запатентованные новым владельцем «Макдоналдс» фразы будут использовать в названии блюд

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Фразы, которые стремится запатентовать новый владелец сети ресторанов «Макдоналдс», будут использовать в качестве названий блюд в меню. Такая информация появилась у газеты «Известия». Об этом изданию рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» отправил в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов: «Точно он», «Это он» и «Компас». Все три названия регистрируются по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, которые позволяют заведению общепита после открытия готовить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, картофель фри, креветки и другую продукцию.

В процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Вскоре появились слухи о том, что популярный бургер «Биг Мак» пропадет из меню, однако представители сети не стали давать комментариев относительно обновлений в блюдах.

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Платон Щукин
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