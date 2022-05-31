В Европе назвали временным разрешение на импорт трубопроводной нефти из России

Глава Евросовета Мишель заявил о временном разрешении на импорт трубопроводной нефти из РФ

Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет антироссийский санкций Евросоюза. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Эмбарго будет наложено на импорт двух третей данного вида топлива из России. Исключение, касающееся трубопроводной нефти, Мишель назвал временным.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС фактически сократит на 90 процентов импорт нефти из России к концу 2022 года после достижения соглашения по эмбарго.