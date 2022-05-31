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Клуб Панарина и Шестеркина вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Клуб «Рейнджерс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, Шестеркина признали первой звездой матча

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли сезона-2021/2022. Результаты доступны на сайте турнира.

В четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ команда одержала победу над «Каролиной Харрикейнс» со счетом 4-3. Победная встреча завершилась со счетом 6-2 в пользу нью-йоркцев. Российский нападающий команды Артемий Панарин отметился результативной передачей, а вратарь Игорь Шестеркин отразил 37 из 39 бросков. Он был признан первой звездой матча.

В полуфинале Кубка Стэнли «Рейнджерс» сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг», за который выступают россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Команда выиграла серию против «Флориды Пантерс» со счетом 4-0. Они являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

Первая встреча между командами пройдет 2 июня. Она начнется в 03:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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